В Мукачеві сталася стрілянина, є поранені - ЗМІ

Як повідомляє місцеве видання Mukachevo.net, події відбуваються на території комплексу Антарес та колишнього клубу Червоний дракон, що по вулиці Лєрмонтова, де і було чутно численні постріли.

За інформацією видання, озброєні особи, які представилися як "Правий сектор" зайняли територію комплексу.

На місце подій прибула вже міліція та СБУ. Інформація про жертв поки уточнюється.

За даними місцевого видання, близько 14:00 виникла перестрілка неподалік Червоної гори на трасі Київ-Чоп, як продовження розбірок.

Зазначається, що рух транспорту по вулиці Данила Галицького (колишня Дзержинського) обмежено. В частині від Бульвара Гойди і до виїзду з міста. Постріли чутно в районі АЗС поблизу Червоної Гірки. Оголошено план перехоплення.

На даний момент відомо про 8 поранених.

"Одна людина в вкрай важкому стані. У нього поранення голови. 5 спецпризначинців та один водій отримали вогнепальні поранення. За словами медиків була присутня і важка зброя типу гранатомета", - йдеться у повідомленні.