Скасування концерту Івана Дорна: в одеському клубі пояснили ситуацію

Після зриву концерту Лободи в Одесі стало відомо, що і Іван Дорн там не виступить. Про це сам співак заявив російському виданню.

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Продаж квитків на виступ артиста наразі призупинений, втім глядачі їх ще не повертають. Таку інформацію сайту повідомили у сервісі з продажу квитків, повідомляє ТСН.

У клубі Ibiza, де артист мав виступити дев'ятого червня, розповіли, що концерт скасований. З афіши захід також зник.

"Зателефонували організатори концерту та сказали, що він скасований. Декілька годин тому", - зазначили у коментарі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, сам виконавець говорив, що відмінили його одеський виступ місяць тому, а представники артиста не коментують ситуацію.