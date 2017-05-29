"Передумов виступати там немає": Іван Дорн заявив росЗМІ про скасування концерту в Одесі

Концерт Івана Дорна в Одесі скасовано.

Про це сам співак повідомив в інтерв'ю російському телеканалу, передає "Первый Городской".

За словами Дорна, концерт був скасований ще місяць тому і поки передумов для виступу в Одесі найближчим часом немає. Хоча сам він не відмовляється виступати в Україні.

"Не дивлячись на різного роду провокації, я планую виступати на батьківщині. Я буду виступати, поки є люди, які люблять мою музику", - сказав Іван Дорн.

Читайте також"Наступний": слідом за Лободою одеські активісти готують "гарячий" прийом Івану Дорну

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше "Концерт.ua" припинив продаж квитків на концерт Івана Дорна, який був запланований в клубі "Ібіца" 9 червня. У той же час квитки можна купити на одеському сайті за ціною 250-350 гривень.

У неділю, 28 травня, продюсер співачки Лободи заявила, що концерт, який повинен був відбутися в Одесі в неділю, 28 травня, був скасований з міркувань безпеки глядачів і виконавиці: пікетники почали закидати глядачів палаючими петардами і димовими шашками. Після в поліцію надійшли повідомлення про мінування будівлі, де повинен був відбутися концерт.