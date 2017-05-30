У Львові сьогодні День жалоби за загиблими під час обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі

30 травня 2016 р. стався зсув ґрунту і четверо рятувальників опинилися під завалами / фото УНІАН

У Львові сьогодні, 30 травня, в річницю загибелі трьох рятувальників і працівника комунального підприємства під завалами сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі, оголошено День жалоби.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на всій території міста вивішено Державні прапори України з траурними стрічками, у храмах Львова проходять поминальні служби за загиблими під час трагедії на сміттєзвалищі. У місті обмежено проведення розважальних заходів.

Також сьогодні приспущено прапори з траурними стрічками у містах Рава-Руська і Жовква, де поховані загиблі рятувальники.

Сьогодні громадська організація «Розвиток громади» на майдані перед міською Ратушею проведе акцію з метою вшанування пам’яті загиблих на сміттєзвалищі, що включатиме в себе покладання квітів і підняття Державного прапора України із траурною стрічкою.

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Довідка УНІАН. 28 травня 2016 року сталась пожежа на звалищі побутових відходів у селі Грибовичі на Львівщині. Рятувальники кілька днів гасили вогонь, але 30 травня стався зсув ґрунту і четверо людей – рятувальники ДСНС Андрій Вненкевич, Юрій Рудий, Богдан Юнка і комунальник Олександр Бутін (його тіло не знайшли) – опинились під завалами сміття. Під завалами, на глибині близько шести метрів, знайшли тіла трьох рятувальників. Пошук зниклого комунальника зупинили через загрозу ще одного обвалу.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою було відкрито кримінальне провадження, працювала група в складі 20 слідчих. Матеріали кримінального провадження налічують понад 300 томів. В ході досудового розслідування допитано в якості свідків близько 700 осіб. Були проведені 15 обшуків.

Причиною пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі, згідно з висновком експертів, стало самозаймання неущільнених твердих побутових відходів. Даних щодо умисного підпалу експертиза не виявила.

Втім винні у трагедії досі не названі. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що це був умисний підпал.