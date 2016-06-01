Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі: пошукові роботи відновлять у четвер зранку

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні на виїзному засіданні комісії техніки безпеки і надзвичайних ситуацій було вирішено, що у зв’язку з тим, що на території сміттєзвалища відбулась просадка сміття глибиною 36 см та утворилась тріщина шириною 70 см існує загроза наступного обвалу - пошукові роботи призупинити.

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Щодо укріплення дамби відстійника гудронів сміттєзвалища, де існує загроза прориву, роботи ведуться цілодобово.

Пошуково-рятувальні роботи стосовно еколога, працівника Львівського комунального підприємства «Збиранка», який 30 червня зник після обвалу сміття на території полігону твердих побутових відходів, будуть відновлені з 07.00 ранку 2 червня.

Також, сьогодні у Львові, щоб вшанувати пам’ять та попрощатись із трьома загиблими на сміттєзвалищі рятувальниками, працівники Львівського гарнізону ДСНС, а також рятувальники з різних областей України о 15:00 попрощалися звуками пожежних сирен.

По всій області в знак скорботи за загиблими були приспушені прапори і вишикувані пожежні автомобілі з включеними звуковими сиренами.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог, працівник львівського комунального підприємства «Збиранка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, рятувальника Андрія Вненкевича поховали у місті Жовква, а Юрія Рудого – в місті Рава-Руська Жовківського району. Прощання із третім загиблим рятувальником Богданом Юнком відбудеться завтра, 2 червня.