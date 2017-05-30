Міграційна служба щодня видає до 20 тисяч біометричних паспортів – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Державна міграційна служба щодня видає до 20 тис. біометричних паспортів для виїзду за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на церемонії відкриття у місті Біла Церква Київської області сервісного центру МВС.

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“Міграційна служба працює сьогодні з гігантським навантаженням — 20 тис. паспортів на день. Дуже скоро, я впевнений, такого буму сягне видача внутрішніх паспортів з чіпом, щоб за таким паспортом можна було перетинати внутрішні кордони, як це ми досягли з Туреччиною”, - сказав Аваков.

Як повідомили УНІАН, за даними міграційної служби, станом на 24 травня майже 3,5 млн українців вже оформили біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Раніше у МЗС пояснили, коли українцям можуть відмовити у безвізовому в'їзді до ЄС.