У МЗС пояснили, коли українцям можуть відмовити у безвізовому в'їзді до ЄС

11:27, 30 травня 2017
Політика
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Озвучено умови, за яких громадянам України можуть відмовити у в'їзді до ЄС.

З 11 червня для українців запрацює безвіз / Фото УНІАН

Громадянину України можуть відмовити у безвізовому в’їзді до країн ЄС за низки умов. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Українцю може бути відмовлено у в’їзді до країн ЄС на безвізових підставах за умов, якщо громадянин:

• перебуває у списку осіб, що становлять загрозу суспільному порядку, суспільному здоров’ю чи внутрішній безпеці; 

• перебуває в списку осіб, в’їзд яких, хоча б в одній країні ЄС, заборонений; 

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• засуджений у будь-якій країні ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання у вигляді позбавлення свободи строком мінімум на один рік; 

• є об’єктом рішення про видворення з країни, яке приймається, зокрема, у випадках нелегального перебування; 

• якщо є докази участі в злочинній діяльності чи докази наявності умислу брати участь у подібній діяльності; 

• якщо не має усіх необхідних підтверджуючих мету поїздки документів.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з ЄС. 22 травня документ було оприлюднено в Офіційному журналі ЄС. Безвізовий режим для громадян України запрацює з 11 червня.

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Теги: #безвіз для України#відмова у в'їзді до ЄС