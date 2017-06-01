Хочемо безвіз: Попит на біометричні паспорти серед "російських" українців виріс в 2 рази

10:41, 01 червня 2017
Суспільство
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За перші п'ять місяців 2017 року за біометричними паспортами в українські дипустанови в РФ звернулися півтори тисячі осіб.

Експерти закликають офіційний Київ використовувати біометричні паспорти як один з доказів переваги бути українцем / фото УНІАН

Після того як безвізовий режим з країнами Європи став для України реальністю, українці, які втекли в РФ з ідеологічних причин, почали штурмувати українські дипустанови, щоб оформити нові біометричні документи.

Видання "Новое время" з'ясувало, скільки українців, які переїхали з України в Росію, а також вихідців з Криму і Донбасу, вишикувалися в чергу до посольства України, бажаючи отримати український біометричний паспорт, який відкриває безвізову дорогу в Європу.

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Як повідомляє видання, за перші п'ять місяців 2017 року за біометричними паспортами в українські дипустанови в РФ, за даними відомства, звернулася 1.538 людина. Це майже 60% від числа бажаючих за весь 2016-й. При цьому приблизно половина з них - вихідці з окупованих районів Донбасу і Криму.

Відзначається, що на українській території - у відповідальних за видачу паспортів інстанціях на сході країни і в регіонах, прилеглих до Криму, частка подібних "потойбічних" громадян-прохачів нижче. Але і там їх стає все більше.

Як відомо, попит народжує пропозицію, і ось вже у соцмережі ВКонтакте, забороненій в Україні, але що діє на окупованих територіях і в Росії, з'явилися сотні оголошень про посередницькі послуги при оформленні українського закордонного паспорта для жителів Донбасу і Криму.

У Донецьку посередники, наприклад, крім офіційного адмінзбору за паспорт - 557 грн за оформлення у 20-денний строк та 810 грн за сім днів,- беруть доплату від 1,2 тис. грн до 3 тис. грн. У Криму розцінки вище - від 3 тис. до 4 тис. грн. За ці гроші бажаючих оформити біометрику доставляють на мікроавтобусі в один з пунктів оформлення на підконтрольній території Україні. А вже на місці проводять без черги на фотографування і зняття відбитків пальців.

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У той же час ряд експертів - як українських, так і міжнародних - закликають офіційний Київ використовувати біометричні паспорти як один з доказів переваги бути українцем.

"Політика держави повинна давати максимальні можливості для отримання біометричних паспортів всім",- упевнений Вадим Валько, юрист організації Донбас. SOS. Він вважає: якщо жителі Донбасу і Криму будуть подорожувати, побачать рівень життя в Європі, то, коли постане питання реінтеграції окупованих територій, боротьбу за людей Україна виграє.

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Державна міграційна служба щодня видає до 20 тис. біометричних паспортів для виїзду за кордон.

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Теги: #біометричні паспорти#безвіз для України