Місто Дніпро на 250 років старіше, ніж вважалось - історики

Місто Дніпро виявилось на 252 роки старішим, ніж вважалося до цього. Про нові знахідки під час археологічних розкопок повідомили історики. Дослідження проводилися на території, де раніше розташовувалося старовинне місто Стара Самар. Наразі це селище Шевченко в Самарському районі Дніпра.

Читайте такожПомер військовослужбовець, який дістав поранення під АвдіївкоюЯк повідомляє прес-служба ОДА, віднайдені артефакти дають змогу говорити, що Стара Самар, попередниця міста Дніпра, була заснована в 1524 році. Є давніші знахідки, але вони поодинокі. Історики припускають, що ці предмети могли залишити люди, які проходили в цих місцях, але не жили там. Безперервне проживання козаків у Старій Самарі чітко простежується з 1524 року.

«Ми знайшли торговельні пломби. Козацтво отримувало від держави якусь винагороду за військову службу. Напевно, це було сукно, з якого шили. На кожен сувій тканини вішали пломбу зі свинцю. На печатці було написано, з якого міста привозили це сукно і в якому році воно вироблене. Ми маємо кілька таких пломб. Вони дають нам підстави стверджувати, що з 1524 року на цьому місці існувало козацьке містечко», – зазначила історик Ірина Ковальова. Перші розкопки в селищі Шевченко почали проводити у 2003 році.

Тоді археологи досліджували Богородицьку фортецю, побудовану на тих землях у 1688 році. Проте під час досліджень історики натрапили на давніші культурні шари, які відносилися до іншої епохи. Тоді археологи почали шукати докази того, що козаки заселили ці землі ще до побудови Новобогородицької фортеці. Науковці звернулися й до архіву, в якому відшукали грамоту, що нібито належала Стефану Баторію й датувалася XVI століттям. У ній було сказано, що землі від Орілі вгору і до ногайських степів униз по Дніпру належать козакам, які живуть на лівому березі, у старовинному містечку Самар із перевозом. Знайдені пломби та монети свідчили про правдивість цієї інформації. Крім того, історики знайшли перевіз, про який ідеться в грамоті.

«Ця територія дуже давно є своєрідним комунікативним гніздом, адже тут протікає Дніпро і в нього впадає Самара. Трохи нижче – пороги. Це давало кораблям можливість тут зупинитися, перевантажуватися. Крім того, через територію нашого міста пролягало кілька суходільних шляхів. Тут були зручні місця для перевозів через річки. На Самарі була переправа на південь, у Кримське ханство. Навколо перевозів виникали поселення для їхнього обслуговування. А оскільки тут ще й збирали мито, гроші треба було охороняти. Тому виникали фортеці», – пояснив директор Інституту історії Дніпра Олег Репан.

Історики кажуть, що рік заснування Катеринослава – 1776 – нав’язаний ще Російською імперією. Наразі ж важливо, щоб історія міста стала повною та враховувала козацький період.

«Я підготував проект рішення щодо визнання 1524 року роком заснування нашого міста. Але мер винесе це питання на сесію тільки тоді, коли буде зрозуміло, що громада це підтримує», – підсумував директор КП «Агентство розвитку Дніпра» Володимир Панченко.