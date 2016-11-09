Історики назвали маловідомі факти історії України, які варто висвітлити у фільмах

Відкрите обговорення історичних тем ініціював телеканал «1+1», адже документальний фільм «Україна.Повернення своєї історії», презентований у серпні, викликав надзвичайно широкий резонанс як у наукових колах, так і серед глядачів, які подивились фільм.

«За кількістю відгуків, яку ми отримали після презентації «Україна.Повернення своєї історії», стало зрозуміло, що такий формат відкритої дискусії є актуальним зараз. Наша історія потребує очищення від міфів, переосмислення та зрозумілої подачі широкому колу глядачів. У суспільстві дійсно є запит на ті факти із нашої історії, які раніше були відомі тільки вузькому експертному колу. Ми хочемо закликати до обговорення та співпраці наукове товариство. Адже, починаючи роботу над продовженням лінійки документальних фільмів, для нас дуже важлива думка фахівців», - каже автор фільму «Україна.Повернення своєї історії» Акім Галімов.

Всі історики були єдині у бажанні підтримати журналістів у прагненні створювати якісно новий український документальний продукт: «Важливо поєднувати наукове середовище та журналістів, шукати новий формат співпраці у створенні документального продукту», - відзначив Олексій Сокирко, доцент кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У ході дискусії українські науковці запропонували висвітлити у наступних документальних фільмах тему литовського періоду в Україні, історії Галича та галицької землі, християнських реліквій, що були вивезені з України, українського магдебурзького права, пантеону видатних українських діячів, історичного значення українського жіноцтва, роду Острозьких, постаті князя Свидригайла, значення «Хроніки з літописців стародавніх» Теодосія Софоновича, у якому Гетьманщина – спадкоємиця Русі, козацькі літописи Григорія Грабянки та Самійла Величка.

«Важливою темою, яка має відображення у нашому сьогоденні, є залюднення південної і східної України, виникнення міст Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Донецьк, Херсон. Адже існує міф, що ці землі були пусткою до кінця XVIII століття, і тільки після інтеграції під владу Петербургу, почався їх розвиток», - розповідає Віктор Брехуненко, доктор історичних наук, завідувач відділу теорії і історії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Слід зазначити, що телеканал «1+1» буде продовжувати лінійку документальних фільмів, відкриваючи українцям факти, відомі експертному колу науковців, але нові для широкої аудиторії.

Нагадаємо, документальний фільм «Україна.Повернення своєї історії» виробництва «1+1 Продакшн», який поєднав елементи розслідування та повноцінні наукові дослідження, був презентований до 25-річниці Незалежності України та став подією в українській документалістиці.

Фільм став найбільш рейтинговим продуктом дня, 25 серпня, на українському ТБ за аудиторією 18-54: рейтинг по всій Україні склав 3.3%, а в містах 50К + – 3.9%; частка - 10.6% і 12.7%, відповідно. За київською аудиторією 18-54 «Україна. Повернення своєї історії» став найбільш рейтинговим документальним фільмом на українському ТБ з початку року.