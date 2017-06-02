Прокуратура Одеси дозволила провести ексгумацію тіл 6 загиблих у Будинку профспілок

В Одесі прокуратура дозволила провести ексгумацію тіл шести загиблих у Будинку профспілок 2 травня 2014 року під час масових заворушень.

Як повідомили УНІАН, таким чином, прокуратура області задовольнила клопотання експерта Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.

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У прес-службі зазначили, що 1 червня з метою виконання цього рішення в прокуратурі відбулася зустріч за участю представників органів місцевого самоврядування, співробітників Одеського обласного бюро судово-медичних експертиз і родичів загиблих. «На зустрічі обговорювалися організаційні питання. На сьогодні дата проведення ексгумації поки що не визначена», - сказали в прес-службі.

При цьому, представник правоохоронних органів регіону розповів кореспонденту УНІАН, що одразу після трагедії у соціальних мережах тиражувалися фотографії з трупами.

«У текстівках до цих знімків вказувалося, що люди дістали вогнепальні (поранення - УНІАН), а також, що їх добивали арматурою. Ексгумація проводиться з метою того, щоб упевнитися в правильності встановлення причин смерті», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року під час засідання тимчасової контрольної комісії щодо здійснення депутатського контролю над ходом досудового розслідування злочинів, скоєних 2 травня в Одесі, начальник Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи Григорій Кривда заявив, що 2 травня 2014 року під час масових заворушень загинули 48 осіб. З них 42 – у результаті подій на Куликовому полі, в Будинку профспілок.

За даними Кривди, вісім людей загинули в результаті падіння з висоти (з палаючого Будинку профспілок), серед них - депутат Одеської обласної ради В'ячеслав Маркін, решта – від опіків дихальних шляхів, отруєння газами і продуктами горіння, димами, випарами. Кривда також повідомив, що шість людей загинули від вогнепальних поранень, отриманих в центрі міста: четверо - на вулиці, двоє – померли в лікарні.

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При цьому із 48 загиблих (41 чоловік, сім жінок) ніхто не помер від тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про побої.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.