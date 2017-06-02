Данилко про ситуацію довкола Дорна та Ані Лорак: їх підставляють

Український артист Андрій Данилко прокоментував ситуацію довкола протестів громадськості проти Івана Дорна та Ані Лорак.

"Я заступався! І я вважаю, що це жахливі історії, коли звинувачують артистів, – їх підставляють! Запитувати думку про політику в артистів, мені здається, не дуже правильно... Запитуйте у політиків!" - висловив він обурення в інтерв'ю ПЛ.

Данилко згадав, як був у Москві і бачив, як ці кадри подають там. "Коли йде мама Ані Лорак, у неї виривають квіти, починають топтати, стоїть ця група придурків", - розповів артист.

За його словами, ця ситуація не нова, вона почалася з нього ще в 2000 році, коли стояв натовп від якоїсь там партії з плакатами: "Сердючка – московська підстілка".

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"Люди йдуть на концерт, а їм реально псують настрій. І я не розумію, чому поліція не реагує на такі витівки. Чому двадцять осіб вирішують, йти людям на концерт чи не йти?" - пояснив свою позицію Данилко.

Також він прокоментував виступи українських артистів у Росії.

"Ви розумієте, коли проводять таку аналогію: "Ось уявляєте, якби Клавдія Шульженко поїхала виступати в окупований німцями Мінськ..." Не плутайте одне з іншим... не плутайте х** з пальцем", - заявив співак.

"На мій погляд, це абсолютно незвичайна ситуація. І, звичайно, я приїжджав... рідко там буваю, на жаль... я беру участь у заходах, де і росіяни, і євреї, абсолютно різні люди, які дійсно переймаються", - додав Данилко.

Він наголосив, що це дуже складна ситуація, і він не знає, як на все це реагувати.

"Звичайно, я проти окупації Криму й проти війни, яка відбувається. І ми не знаємо, що насправді відбувається. Стільки підмін, стільки якихось маніпуляцій. Я не знаю, але я дуже сильно переймаюся через це. А в тому жанрі, в якому ми працюємо, це дуже важко..."- підсумував артист.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, концерт Івана Дорна в Одесі скасовано. Але водночас артист не відмовляється виступати в Україні. "Незважаючи на різного роду провокації, я планую виступати на батьківщині. Я буду виступати, поки є люди, які люблять мою музику", - сказав Дорн.