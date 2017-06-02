Житомирський національний агроекологічний університет сьогодні відзначає 95-річчя

Житомирський національний агроекологічний університет сьогодні, 2 червня, відзначає своє 95-річчя; зі святом колектив привітала в рамках робочої поїздки на Житомирщину міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Гриневич взяла участь в урочистостях з нагоди ювілею університету, що пройшли сьогодні у літній естраді «Ракушка» Житомирського парку культури та відпочинку імені Гагаріна.

Виступаючи на заході, Гриневич, зокрема, зазначила, що цей заклад повинен випускати фахівців, повністю підготовлених до вимог сучасності.

«Кожен день народження – це момент, коли потрібно думати про майбутнє. І зважаючи на те, яких фахівців готує цей університет, він мусить бути націлений на майбутнє. Тому що саме галузь сільського господарства, наше ставлення до природи і до тих неймовірних багатств, які має Україна, спрогнозує, як далі ми будемо розвиватися. А цей розвиток може бути лише інноваційним», – цитує Гриневич прес-служба Житомирської ОДА.

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На переконання Гриневич, наразі наука повинна тісно співпрацювати з бізнесом, і, зокрема, з аграрним.

«Для університету дуже важливо пам’ятати про трикутник: освіта, наука і бізнес. Тут дуже важлива співпраця із аграрним бізнесом, який сьогодні зацікавлений саме в нових технологіях і в таких фахівцях, які будуть їх впроваджувати», – наголосила Гриневич.

За словами міністра, за останні два роки Житомирський агроекологічний університет піднявся на 20 позицій в рейтингу «ТОП-200 університетів України».

«Подальші ж перспективи університет буде мати, якщо входитиме у міжнародний контекст і буде прив’язуватися до великих завдань нової, європейської України»,- вважає Гриневич.

Також навчальний заклад привітали з днем народження голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, народні депутати України та керівництво Житомира.

Викладачі університету за високі досягнення у роботі отримали відзнаки від Міністерства освіти і науки, від облдержадміністрації, від обласної та міської ради.

Довідка. Житомирський національний агроекологічний університет – єдиний в Україні аграрний вищий навчальний заклад екологічного спрямування та єдиний на Житомирщині національний вищий навчальний заклад, який є базовим з підготовки фахівців для більшості галузей економіки Полісся України - Житомирської, Рівненської, Волинської областей. Нині це великий комплекс з розвинутою інфраструктурою, куди входять 8 факультетів , 42 кафедри та 85 їх філій , а також 5 Науково-інноваційних інститутів.

У межах міжнародного партнерства університет співпрацює з Японією, Німеччиною, Швецією, Польщею, Італією, США, Великобританією, Францією, Данією, Нідерландами, Литвою, Росією та іншими країнами. Важливим напрямом міжнародної діяльності є надання можливості студентам вивчення новітніх сільськогосподарських технологій та організації приватного бізнесу при проходженні виробничої практики у фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Франції, Данії, Нідерландів, Польщі, Швейцарії та США.