Гриневич: Коростишівська гуманітарна гімназія має охопити навчанням учнів з інших шкіл району

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що Коростишівська гуманітарна гімназія №5 імені Т.Г. Шевченка, яка працює за філологічним профілем, має охопити навчанням учнів з інших шкіл району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, таке завдання освітянам Лілія Гриневич поставила сьогодні, 2 червня, під час робочого візиту на Житомирщину.

Так, зокрема, міністр освіти і науки України наполягає, щоб Коростишівська гуманітарна гімназія №5 охопила навчанням учнів з сусідніх шкіл, для чого необхідно організувати підвіз та продумати адаптацію навчальної програми з поглибленим вивченням іноземних мов.

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«Школа має гарну базу, прогресивних вчителів. Ви маєте продумати маршрут підвозу дітей з інших шкіл та те, як вони будуть входити у навчальний процес. Оскільки у вас вивчають іноземну мову поглиблено з молодших класів, а у інших школах діти такого рівня знань не мають», – зазначила Гриневич, звертаючись у Коростишеві до керівництва школи.

У відповідь на це заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута запевнив, що разом з представниками школи до наступного навчального року знайдуть найоптимальніший шлях вирішення, який буде і зручний для учнів, і економічно вигідний.

Міністр освіти і науки оглянула навчальні кабінети гімназії, мультимедійне обладнання, ознайомилися з діяльністю учнів та педагогів під час канікул, а також поспілкувалася із вчителями гімназії.

Довідка УНІАН. Коростишівську гуманітарну гімназію №5 імені Т.Г. Шевченка з 2016 року визнано опорним закладом. У 30 класах навчається 775 учнів. Гімназія працює за філологічним профілем. тут поглиблено вивчається англійська мова. З 5-го класу вводиться друга іноземна мова (німецька, польська).

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За кошти державної субвенції у сумі майже 200 тис. грн чотири навчальні кабінети забезпечено інтерактивно-мультимедійним обладнанням. У грудні 216 року гімназія отримала 12 комп’ютерів у рамках соціального проекту.