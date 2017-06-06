З невідомих причин: український круїзний лайнер замість Одеси взяв курс на Ростов

Український круїзний лайнер відмовився від заходу до Одеси і взяв курс на Ростов. Про це повідомляє Думська.

Зазначається, що лайнер типу річка-море «Генерал Ватутін» змінив курс з невідомих причин.

1 червня він вийшов з Києва в так званий гарячий круїз. Але не заходячи в кінцевий пункт круїзу — порт Одеси, — він рушив з Херсона прямо в Ізмаїл, після чого здійснив перехід у Вилковому.

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Вчора, о 5:00, він вийшов з Вілкова і несподівано взяв курс на Крим. Ніч він провів біля південного берега окупованого півострова, а сьогодні вранці відновив рух. "Згідно з АІС, судно йде в Ростов-на-Дону. Пояснень такої дивної поведінки поки немає", - сказано в повідомленні.

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