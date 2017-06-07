У Алли Пугачової стався серцевий напад

В кінці травня російська співачка Алла Пугачова звернулася до лікарів НДІ Вишневського, щоб перевірити судини і серце, їй була зроблена коронарографія - діагностика ішемічної хвороби. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Між тим, з'явилася інформація про те, що Аллі Пугачовій зробили стентування. За словами близьких, такі думки дійсно були.

"У мами був серцевий напад. Лікар прилетів з Лондона, щоб продіагностувати. Вирішили, що Алекян Баграт Гегамович поставить мамі ще один стент в НДІ імені Вишневського. Я дізналася вже після, мама не хотіла мене засмучувати і хвилювати в мій день народження (я перебувала в цей час в Америці)", - розповіла дочка Пугачової, співачка і актриса Крістіна Орбакайте.

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У той же час, за словами директора НДІ імені Вишневського, професора, члена-кореспондента РАМН Ревішвілі Амірана, оперативного втручання вдалося уникнути.

"Аллі Борисівні ми зробили тільки діагностику. Все обійшлося. Алла Борисівна вже поїхала у відпустку з родиною. Пугачова була у нас в інституті всього кілька годин. Стентування Аллі Борисівні ми не робили. У неї там все в порядку. Швидше за все, якийсь спазм був", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше екс-президент України Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці.