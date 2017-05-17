Екс-президент України Кравчук переніс складну операцію на серці - ЗМІ

Екс-президент України (1991-1994) Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці. Про це виданню "ГОРДОН" повідомило джерело в оточенні колишнього глави держави.

Співрозмовник зазначив, що операція проводилася в Інституті серця МОЗ України в Києві, Кравчуку поставили чотири стенти.

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"При прийнятті був передінфарктний стан. Відкрили три коронарні артерії. Зараз все добре, він вже в палаті", – додало джерело.

83-річний Леонід Кравчук в 1990-1991 роках був головою Верховної Ради (пізніше – Верховної Ради України), оголосив про незалежність держави. У 1991 році виграв перші демократичні вибори в країні після розпаду СРСР. З 1994-го по 2006 рік був депутатом Верховної Ради.