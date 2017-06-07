"Забанена" Україною Самойлова рветься на Євробачення-2018

Російська співачка Юлія Самойлова вважає, що найголовніше для неї зараз – добре підготуватися до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

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"Які можуть бути очікування від майбутнього конкурсу? Головне, щоб все сталося, нарешті, щоб не було якихось незрозумілих ситуацій. Вважаю, що найголовніше – отримати задоволення від конкурсу й добре до нього підготуватися, проявити себе, показати, наскільки я добре підготувалася", — сказала Самойлова, передає РІА Новости.

За її словами, її нова пісня для "Євробачення" буде обрана пізніше.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка Юлія Самойлова, яка не поїхала на Євробачення в Київ в травні цього року через заборону, візьме участь у конкурсі в 2018 році. Генеральний директор російського"Першого каналу" Костянтин Ернст стверджує, що є відповідна домовленість з Європейським мовним союзом.