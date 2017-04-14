РосЗМІ повідомили про можливе відсторонення Росії від участі в Євробаченні-2018

Європейський мовний союз розгляне можливість недопуску Росії до музичного конкурсу «Євробачення» в 2018 році. Вердикт буде винесено після проведення змагання в Києві, повідомили організатори події "Ленте.ру" у п'ятницю, 14 квітня.

«В пріоритеті у нас саме шоу. Будь-яке рішення про те, які дії вчинити з приводу ситуації, що склалася, буде прийнято тільки після заходу», — заявили в ЄВС.

За діючими правилами конкурсу, Росія може бути позбавлена права відправити свого представника на змагання в наступному році через відмову показувати по телебаченню «Євробачення-2017».

Читайте такожРосія збирається відправити Самойлову на Євробачення в 2018 році

Як повідомляв УНІАН, 22 березня стало відомо, що СБУ заборонила в'їзд на територію України представниці Росії на Євробаченні Юлії Самойловій терміном на три роки. Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму.

Генеральний директор Європейського мовного союзу (EBU) Інгрід Делтенре загрожувала Україні санкціями за заборону Самойлової приймати участь у цьогорічному Євробаченні в Києві. 23 лютого 2017 року Делтенре подала у відставку з посади директора Європейського мовного союзу, і фактично її повноваження припиняться влітку, відразу після Євробачення.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заборону на в'їзд Самойловій, заявив, що Росія свідомо йшла на провокацію.