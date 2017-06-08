В Одесі між активістами і поліцією відбуваються сутички через виступ Білик

В Одесі між активістами і поліцією відбуваються зіткнення через виступ співачки Ірини Білик на відкритті літнього ресторану. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері Білик прибула в Малиновський район Одеси, на вулицю Космонавтів, де проходить шоу в зв'язку з відкриттям ресторану Park Leo.

До закладу приїхали кілька десятків проукраїнських активістів.

Вони заявили, що протестують проти виступу Білик, так як, в 2015 році вона виступала в окупованому Криму, а також часто гастролює на території РФ, будучи при цьому народною артисткою України.

Активісти здійснили кілька спроб прорватися на територію ресторану, навколо якого – металева огорожа, а біля входу та по периметру – подвійний кордон поліції, а також - багато охорони.

Кілька протестуючих почали через огорожу на територію ресторану, кидати курячі яйця. Поліція перешкодила.

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Між активістами та правоохоронцями сталося кілька сутичок.

Кілька активістів затримані та поміщені в автобус, в якому знаходиться поліція. Зокрема, у зазначений автобус втягли відомого активіста, колишнього лідера місцевого «Правого сектора» Сергія Стерненко.

Коли він вийшов з автобуса, у нього вже було розбите обличчя. Він стверджує, що його били поліцейські.

Активіст зазначив, що в 2014 році він був учасником Евромайдану і виступав проти нападів на правоохоронців. «Зараз Я про це дуже шкодую!», - акцентував Стерненко.

Активісти вийшли на проїжджу частину і намагалися в знак протесту перекрити рух транспорту.

На місце знаходиться керівництво Малиновського відділу поліції Одеси, а також радник начальника ГУ НП в області.