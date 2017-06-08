"Виступала в Криму - виступай і надалі": Мадонна української сцени потрапила в немилість одеських активістів

Сьогодні, 8 червня, на відкритті ресторану планується виступ Ірини Білик. Активісти спробують зірвати захід.

Про це заявив в Facebook активіст Сергія Стерненко.

"В Одесі планується виступ людини, яку останнім часом супроводжувало кілька скандалів, пов'язаних з її прихильністю до окупаційної політики Кремля. Мова йде про Ірину Білик", – написав Сергій Стерненко.

За його словами, артистка не тільки їздила в 2015 році в Крим, але і регулярно давала концерти в РФ. Її чоловік Аслан також брав участь у російському "Голосі країни".Сергій Стерненко закликає зірвати цей захід. Збір активістів запланований на 17:30.

"Виступала в Криму і РФ – виступай і далі, але забудь про заробіток в Україні", – прокоментував Стерненко.

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Ірину Білик називають Мадонною української сцени. Співачка одна з перших поп-виконавців, яка почала їздити з комерційними турами по Україні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше стало відомо про скасування концерту в Одесі російського репера Мота.