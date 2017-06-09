В'їзд транспорту на Труханів острів у Києві обмежили до осені

Від сьогодні і на період літнього сезону в’їзд транспорту на Труханів острів у Києві обмежено для підвищення рівня комфорту відпочиваючих.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує прес-служба міськдержадміністрації.

За його словами, на в'їзді встановлено відповідний дорожній знак «Рух заборонено».

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«Згідно з правилами дорожнього руху, знак 3.1 «Рух заборонено» забороняє проїзд транспорту на територію острова з 08:00 до 22:00, окрім випадків передбачених правилами, а саме: для транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами та для транспортних засобів, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також для транспортних засобів, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні», – розповів Поворозник.

Він додав, що контроль за організацією дорожнього руху буде забезпечено в установленому законом порядку, в тому числі із залученням представників Патрульної поліції.

«Такий захід сприятиме безпеці пішоходів та велосипедистів і мінімізує ризик виникнення аварійних ситуацій. Це один із кроків, спрямованих на наведення порядку та створення комфортних зон відпочинку для киян та гостей міста. У найкоротші терміни такі обмеження почнуть діяти на всіх дніпровських островах», – зазначив Поворозник.

Він окремо зауважив, що для відпочиваючих на території Труханового острова буде організовано перевезення громадським транспортом, а саме автобусом, що курсуватиме від Московського мосту до Пішохідного мосту та електричним міні-потягом.

Як повідомляв УНІАН, рух в центрі Києва перекриють через урочистості з нагоди введення безвізу.