Кличко-молодший і дружина Медведчука стали кумами (фото)

Сьогодні український боксер Володимир Кличко та телеведуча Оксана Марченко охрестили дівчинку, серед гостей священного обряду була стиліст телеканалу "1+1" Ольга Слонь, яка й поділилася новиною зі своїми друзями в соціальній мережі Facebook.

Читайте такожМедведчук відграє роль комунікатора з "ЛНР" і "ДНР" - СБУ

Джерела JS повідомляють, що, швидше за все, Володимир Кличко й Оксана Марченко стали хрещеними батьками народженої цієї зими дочки Нестора Шуфрича.

Як відомо, хрещені батьки доньки Оксани Марченко та її чоловіка Віктора Медведчука Дар'ї - Володимир Путін і Світлана Медведєва.