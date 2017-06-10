Кличко-молодший і дружина Медведчука стали кумами (фото)
23:52, 10 червня 2017Суспільство
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Хрестини дівчинки Марусі пройшли в Києво-Печерській Лаврі.
Володимир Кличко став кумом дружини Медведчука / jetsetter.ua
Сьогодні український боксер Володимир Кличко та телеведуча Оксана Марченко охрестили дівчинку, серед гостей священного обряду була стиліст телеканалу "1+1" Ольга Слонь, яка й поділилася новиною зі своїми друзями в соціальній мережі Facebook.
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Джерела JS повідомляють, що, швидше за все, Володимир Кличко й Оксана Марченко стали хрещеними батьками народженої цієї зими дочки Нестора Шуфрича.
Як відомо, хрещені батьки доньки Оксани Марченко та її чоловіка Віктора Медведчука Дар'ї - Володимир Путін і Світлана Медведєва.
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