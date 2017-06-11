В Одеській області демонтували пам'ятник учасникові "червоного терору" Котовському

У місті Подільську (колишньому Котовську) Одеської області демонтували пам'ятник командиру червоноармійських загонів, учасникові «червоного терору» Григорію Котовському.

Про це УНІАН повідомило джерело в Подільській міськраді.

За його відомостями, масивний монумент, що стояв у центральній частині міста, біля будівлі залізничного вокзалу, знесли вночі.

«Кажуть, така вказівка надійшла від керівництва, оскільки в найближчі дні до Подільська приїде новий голова Одеської обласної державної адміністрації Степанов. Може виникнути питання про невиконання «Закону про декомунізацію», - сказало джерело.

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Крім того, в Подільському залишається в занедбаному стані мавзолей Котовського - один з трьох на території пострадянського простору (два інших - загальновідомий Володимира Леніна в Москві, а також медика Миколи Пирогова у Вінниці).

Попри те, що рішення про демонтаж і перепоховання останків тіла Котоского місцева влада ухвалила давно, виконувати його ніхто не поспішає.