Рада "декомунізувала" Димитров, Котовськ, Красноармійськ, Щорс та 214 сіл та селищ

За відповідний проект постанови №4468 проголосувало 265 народних депутатів.

Зокрема, місто Димитров Донецької області перейменовано на Мирноград, Красноармійськ - на Покровськ, Котовськ Одеської області - на Подільськ,

а Щорсу Чернігівської області парламент повернув історичну назву Сновськ.

Крім того, селище міського типу Димитрове Кіровоградської області перейменоване на Олександрійське, смт Жовтневе Житомирської області - на Миролюбів, смт Жовтневе Волинської області - на Благодатне, смт Куйбишеве Запорізької області - на Більмак, смт Партизани Херсонської області - на Рикове, смт Червоний Донець Харківської області - на Донець, а смт Ювілейне Дніпропетровської області - на Слобожанське.

Читайте такожРада перейменувала близько 150 населених пунктів, місто Орджонікідзе - на Покров

Крім того, було перейменовано 207 сіл та селищ у 17 областях.

Також Рада перейменувала Володарський район Донецької області на Нікольський, Володарсько-Волинський район Житомирської області - на Хорошівський, Котовський район Одеської області - на Подільський, Красноармійський район Донецької області - на Покровський, а Куйбишевський район Запорізької області - на Більмацький.

Нагадаємо, сьогодні ВР прийняла ще дві постанови про масове перейменування населених пунктів - на окупованій частині Донецької та Луганської областей, а також в окупованих Росією АР Крим та Севастопольській міськраді.