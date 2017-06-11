"Нарешті почуваєш себе вільною людиною": українці діляться першим досвідом без віз до ЄС

Зі стартом безвізового режиму з Україною та ЄС сотні українців рушили у подорожі на Захід. Лише чотирьом, за даними МЗС, було відмовлено у в'їзді, пише ТСН.ua.

11 червня о 00:00 за київським часом першими безвізовий режим відкрили Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція і Кіпр. О 01:00 – Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Серед держав ЄС найпізніше безвізовий режим запрацював у Португалії, о 02:00 ночі за Києвом. І, нарешті, серед держав-членів Шенгенської зони, що розташовані за межами ЄС, останньою скасувала візовий режим для українців Ісландія – о 03:00 за київським часом.

Читайте такожМіністр закордонних справ перевірив, як працює безвіз (фото)

Українські першопрохідці розповіли про свої подорожі до ЄС без віз у Мережі. Журналісти зібрали найцікавіші розповіді в одному матеріалі.

Журналіст Віталій Глагола одним із перших перетнув кордон із Угорщиною – о 00:03. За його словами, у нього не перевіряли навіть відбитки пальців. "В Угорщину на каву", – сказав Глагола на кордоні, коли його запитали про мету поїздки.

"00:03 за європейським часом. І от він. Один із перших українців, які переїхали кордон по безвізу! Ну, ви зрозуміли - це я. Ваш покірний слуга. Насправді, навіть відбитки не перевірили. Із документів перевірили тільки паспорт, водійське посвідчення, техпаспорт на авто і страховку. Ще запитали куди їду, а я кажу: в Угорщину на каву. І ВСЕ, мене без жодних інших документів впустили. Це однозначно перемога", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Журналістка Катерина Ірха стверджує, що на кордоні із Угорщиною – ажіотаж серед її колег такий, що вони "налякали угорських прикордонників".

А телеведучий Сергій Барбу відправився до Швеції. Перше, що сказав йому тамтешній прикордонник: "Вітаю вас". Чоловік стверджує, що у нього також не просили сканувати відбитки пальців.

"00:01. Паспортий контроль. "Вітаю вас" - сказав шведський прикордонник. Вітаю, українці. Ми того варті. Перевірка зайняла десь більше хвилини. Відбитки пальців не сканували. Запитали лише про бронь готелю. Достатньо було лише озвучити назву", – розповів Барбу.

Користувач Олександр Бащук запевняє, що на кордоні із Польщею чоловіка, за його словами, перевіряли лише 5 хв.

А ось користувач Анна Рудник, яка подорожувала на власному авто, розповіла, що на кордоні із Польщею у неї просили низку документів, а саме біометричний паспорт, техпаспорт на авто, страховку на авто і водійські права.

Перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул вперше за безвізом вирушив до Німеччини.

"Вперше мандрую у Європу безвіз. Приємно. У аеропорту відчувається справжнє свято, військовий оркестр грає Deep Purple, усі служби особливо привітні. А лечу задля медичної консультації у клініці Франкфурта. Дякую друзям, які допомогли це здійснити!" – написав Гоцул у соцмережі.

А користувач під ніком karnizz_a розповіла, що співробітниця угорської митниці була трохи здивована першим безвізовим паспортом.

"Кудись із ним ходила, може, порадитися, а може, і просто колегам показати. Але повернулася і без зайвих запитань поставила штамп", – розповіла жінка.

Зазначимо, що длябезвізових поїздок необхідно мати біометричний паспорт. Перед поїздкою необхідно оформити страховку та мати певну кількість грошей з собою, яку кожна країна визначає окремо. Фахівці підрахували, що цього літа європейські курорти можуть бути дешевшими, ніж вітчизняні.