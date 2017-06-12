Один з учасників Atlas Weekend виступав у Криму
14:57, 12 червня 2017Суспільство
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Anacondaz виступали в окупованому Росією Криму.
Atlas Weekend проходитиме з 28 червня по 2 липня в Києві / Скріншот
Гурт Anacondaz, який візьме участь у музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві, виступав в Криму у 2015 році. Про це повідомляє Еспресо.TV.
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Зокрема, про виступ співаків на севастопольському заводі Маяк 16 травня 2015 року було анонсовано на сторінці "СТАНЦИЯ-М".
Anacondaz виступали на території анексованого півострова
Цей гурт має намір виступати на фестивалі Atlas Weekend, що буде проходити з 28 червня по 2 липня в столиці України.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, гурт "Крематорій" не зможе виступити на фестивалі Atlas Weekend через заборону в'їзду на територію України. Заборона пов'язана з незаконним відвідуванням музикантами окупованого Криму.
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