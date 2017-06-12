Один з учасників Atlas Weekend виступав у Криму

Гурт Anacondaz, який візьме участь у музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві, виступав в Криму у 2015 році. Про це повідомляє Еспресо.TV.

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Зокрема, про виступ співаків на севастопольському заводі Маяк 16 травня 2015 року було анонсовано на сторінці "СТАНЦИЯ-М".

Цей гурт має намір виступати на фестивалі Atlas Weekend, що буде проходити з 28 червня по 2 липня в столиці України.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, гурт "Крематорій" не зможе виступити на фестивалі Atlas Weekend через заборону в'їзду на територію України. Заборона пов'язана з незаконним відвідуванням музикантами окупованого Криму.