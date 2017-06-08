"Крематорій" не задасть жару на фестивалі Atlas Weekend у Києві: російську групу внесли до "чорного списку" СБУ

Журналіст Олексій Певчев на своїй сторінці в Facebook опублікував відкритий лист лідера російської рок-групи «Крематорій» Армена Григоряна.

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Як стало відомо, команда не зможе виступити на фестивалі Atlas Weekend через заборону в'їзду на територію України. Заборона пов'язана з незаконним відвідуванням музикантами окупованого Криму.

За словами Григоряна, підставою для заборони в'їзду стала публікація про виступи групи в окупованому Криму на сайті «Миротворець». Музикант звинуватив сайт в розпалюванні ненависті і ворожнечі.

На початку червня стало відомо, що в Києві зібрався виступати російська група «Крематорій», яка не раз виступала в Криму вже після окупації.