У Сумській області попрощалися із загиблим на Донбасі 21-річним контрактником

У місті Тростянець Сумської області сьогодні, 12 червня, попрощалися із загиблим на Донбасі 21-річним контрактником танкового полку Вадимом Полозовим.

Читайте такожУ Дніпрі в реанімації помер десантник, у якого залишився дев'ятимісячний син

Як повідомив кореспонденту УНІАН Тростянецький міський голова Юрій Бова, попрощалися з бійцем близько півтисячі земляків – родичі, друзі, жителі міста та військові побратими.

Полозов народився 16 листопада 1995 року. На строкову службу був призваний Тростянецьким військовим комісаріатом у листопаді 2015 року у навчальний центр «Десна», що в Київській області. У червні 2016 року уклав контракт для подальшого проходження служби з однією з військових частин. Під час службового відрядження у складі танкового полку в зону АТО в Бахмутському районі Донецької області отримав важке поранення, а 9 червня він помер.

За словами Бови, Полозов став четвертим мешканцем Тростянця, який загинув у зоні проведення АТО. Поховали бійця на Центральному кладовищі міста поруч із побратимами.

Загалом з початку війни на Донбасі загинули майже 140 уродженців Сумщини.