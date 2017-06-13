Окуєва про замах: момент нападу кілера записувався на відео

У машині, в якій перебували Адам Осмаєв й Аміна Окуєва, коли на них напав кілер, все писалося відео. Цю інформацію у коментарі "Обозревателю" підтвердила Окуєва.

"Так, кілер сказав нам, що хоче зафіксувати момент отримання "подарунка" на відео. І попросив знімати на його телефон у режимі "селфі". Очевидно, що він хотів зняти момент нашого вбивства", - розповіла вона.

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Але у момент стрілянини телефон випав в Окуєвої з рук, але все, що відбувається, повинно було бути записано хоча б в аудіорежимі.

"Сподіваюся, що багато його записи збереглися й допоможуть слідству. А коли це стане можливим, то будуть надані громадськості", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. «Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєва. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва й кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Окуєва повідомляла, що у її чоловіка в результаті поранення пошкоджена печінка, легені, розірвана діафрагма.