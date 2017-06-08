"Санкцію на все дає Путін": Осмаєв назвав замовника замаху на нього (відео)

Доброволець із зони АТО Адам Осмаєв назвав замовником замаху на себе президента Росії Володимира Путіна. Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.TV.

"Звичайно, це наш супротивник - східний сусід. Там вертикаль влади, й санкцію на все дає одна людина - це Путін. Виконавці можуть бути якісь різними. Його люди, чи ще якісь. Але там все робиться узгоджено та із санкції", - сказав Осмаєв.

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Також, за його словами, кілер Артур Денісултанов-Курмакаєв був занадто самовпевненим під час замаху. "Були якісь нюанси. Він був занадто самовпевненим й хотів це зробити надто театрально, це йому завадило. Він, можливо, й професіонал, але занадто самовпевнено хотів це зробити", - наголосив доброволець АТО.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружню пару добровольців Осмаєва та Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. «Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва та кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

3 червня Максимець повідомила, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.