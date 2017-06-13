Загиблий на Майдані білорус посмертно отримав звання Героя України

Сьогодні, 13 червня, загиблому під час Революції Гідності білорусу Михайлу Жизнєвському присвоїли звання Героя України. Нагороду вручив батькам Михайла президент України Петро Порошенко, як повідомляє ТСН.

Зазначимо, що найвищу державну нагороду, згідно закону, може отримати лише громадянин України. Проте для Героїв Небесної сотні зробили виключення - у квітні Рада ухвалила необхідний для цього закон. Оцінити на державному рівні внесок свого сина у перемогу Майдана три роки домагалися, зокрема, батьки загиблого білоруса Михайла Жизнєвського.

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Після нагородження у Адміністрації президента батьки вирушили на Грушевського до меморіалу, вшанувати пам'ять сина.

Нагадаємо, активісти Майдану Сергій Нігоян, Михайло Жизневський і Роман Сеник героїчно загинули під час зимових протистоянь у 2014 року. 20-річний Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення під час подій біля стадіону "Динамо" на Грушевського. 25-річний Жизнєвський помер 22 січня від поранення у серце. Роман Сеник, який був поранений під час зіткнень на Грушевського, помер 25 січня.