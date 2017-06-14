За три роки правоохоронці на Донбасі затримали понад тисячу бойовиків

За три роки проведення антитерористичної операції на Донбасі правоохоронці затримали 1,1 тис. бойовиків.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

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За даними поліції, з початку цього року правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо 131 учасника незаконних збройних формувань, 112 з них було затримано, 19 оголошено в розшук.

Правоохоронці зазначають, що затримати - це лише півсправи, адже потрібно зібрати весь необхідний масив доказів причетності до участі в бандформуванні, щоб жоден бойовик не уникнув відповідальності.