За три роки правоохоронці на Донбасі затримали понад тисячу бойовиків
16:33, 14 червня 2017Суспільство
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З початку цього року правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо 131 учасника незаконних збройних формувань.
Правоохоронці зазначають, що затримати - це лише півсправи / фото УНІАН
За три роки проведення антитерористичної операції на Донбасі правоохоронці затримали 1,1 тис. бойовиків.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Донецькій області.
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За даними поліції, з початку цього року правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо 131 учасника незаконних збройних формувань, 112 з них було затримано, 19 оголошено в розшук.
Правоохоронці зазначають, що затримати - це лише півсправи, адже потрібно зібрати весь необхідний масив доказів причетності до участі в бандформуванні, щоб жоден бойовик не уникнув відповідальності.
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