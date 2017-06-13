Бойовики "ДНР" влаштували судилище над жителем Донеччини: "засудили" до 16 років за "шпигунство"

Житель села Безіменне Новоазовського району (неконтрольована територія) був засуджений так званим трибуналом «ДНР» до 16 років позбавлення волі за нібито «шпигунство на користь України».

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Про це повідомляє "Новости Донбасса" з посиланням так звану генеральну прокуратуру «ДНР».

Як наголошується, його звинуватили в шпигунстві, незаконному зберіганні зброї і вибухових речовин.

«Йому призначено міру покарання у вигляді 16-ти років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму», - йдеться в повідомленні.

Так званими судами «ДНР» з 2015 по 2017 було прийнято до розгляду 15 кримінальних справ в яких громадяни України звинувачуються за підозрою в шпигунстві, обвинувальний вирок був винесений у семи з них.