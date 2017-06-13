Бойовики "ДНР" влаштували судилище над жителем Донеччини: "засудили" до 16 років за "шпигунство"
"Суд ДНР" засудив жителя Безіменного за шпигунство до 16 років позбавлення волі.
Житель села Безіменне Новоазовського району (неконтрольована територія) був засуджений так званим трибуналом «ДНР» до 16 років позбавлення волі за нібито «шпигунство на користь України».
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Про це повідомляє "Новости Донбасса" з посиланням так звану генеральну прокуратуру «ДНР».
Як наголошується, його звинуватили в шпигунстві, незаконному зберіганні зброї і вибухових речовин.
«Йому призначено міру покарання у вигляді 16-ти років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму», - йдеться в повідомленні.
Так званими судами «ДНР» з 2015 по 2017 було прийнято до розгляду 15 кримінальних справ в яких громадяни України звинувачуються за підозрою в шпигунстві, обвинувальний вирок був винесений у семи з них.