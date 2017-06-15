Голова Житомирської ОДА перевірив хід робіт на об’єктах Хорошівського району

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич під час робочої поїздки до Хорошівського району проінспектував, як виконуються роботи на об’єктах, які фінансуються із державного та обласного бюджетів.

Читайте такожУ Житомирі розпочався урбаністичний фестиваль "Майстерня міста"Як передає кореспондент УНІАН, у рамках робочої поїздки Гундич ознайомився з тим, як проходить утеплення Хорошівської гімназії та наскільки активно ведеться будівництво мосту в селі Рижани.

Так, зокрема, проект з реконструкції та утепленням стін Хорошівської гімназії розпочався у 2016 році за кошти Держфонду регіонального розвитку зі співфінансування із місцевого бюджету. Загальна кошторисна вартість цього об'єкта становить 4,635 млн грн.

Голова ОДА підкреслив, що роботи з реконструкції гімназії мають бути завершені до кінця червня. Таке завдання він поставив новопризначеній голові Хорошівської РДА Галині Ширченко.

«Ця гімназія, як і решта закладів, які були відновлені та утеплені упродовж останніх років – це реальний результат дії реформ з впровадження енергоефективності, децентралізації. Сьогодні термосанація Хорошівської гімназії виконана на 90 %, але об’єкт має бути завершений на 100% вже до кінця місяця», – наголосив Ігор Гундич.

Він також підкреслив, що Хорошівська гімназія є опорним навчальним закладом.

«Ми в області робимо акцент саме на такі опорні школи, дороги до них ремонтуватимуться першочергово», - сказав Гундич.

За його даними, вже у цьому році у гімназії також планують обладнати сучасну медіатеку.

Після ознайомлення з гімназією Гундич перевірив стан будівництва мосту у селі Рижани та схвально відгукнувся про якість виконаних робіт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ОДА Гундич здійснює робочу поїздку до Хорошівського району. Сьогодні він також представив нового керівника Хорошівської райдержадміністрації Галину Ширченко.