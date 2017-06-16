В окупованому Сєдовому через прихід армії РФ скасували курортний сезон – ІС

В окупованих бойовиками «ДНР» курортних селищах Сєдове та Обрив Новоазовського району у всіх пансіонатах і базах відпочинку розквартировані військовослужбовці регулярної армії РФ.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», перед цими населеними пунктами встановлені блок-пости, що обмежують переміщення місцевого населення без відповідної реєстрації.

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«Російським військовим заборонено покидати території будинків відпочинку. Власникам та орендарям зазначених баз відпочинку окупаційне керівництво Новоазовського району оголосило, що курортного сезону в цьому році не буде», – йдеться в повідомленні групи ІС.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ІС, в окупованих населених пунктах Новоазовськ та Сєдове зафіксовані численні випадки самовільного заселення бойовиків «ДНР» в будинку людей, які виїхали з початком бойових дій на вільну територію України.