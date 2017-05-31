Бойовики під Маріуполем самовільно заселяються в будинки жителів, які виїхали – ІС

В окупованих населених пунктах Новоазовськ та Сєдове зафіксовані численні випадки самовільного заселення бойовиків «ДНР» в будинки людей, які виїхали з початком бойових дій на вільну територію України.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Після передислокації командних структур «9-го окремого механізованого полку морської піхоти 1-го АК ДНР» з н. п. Безіменне до н. п. Сєдове, в н. п. Новоазовськ і н. п. Сєдове зафіксовані численні випадки самовільного заселення бойовиків в будинки, мешканці яких з початком бойових дій виїхали на неокуповану територію. Дана ситуація викликає невдоволення серед місцевих жителів і «керівництва» Новоазовського району», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: Авдіївка залишається найгарячішою точкою, вчора 1 військовий загинув

У той же час, в Седово окупаційною владою введені посилені заходи безпеки - на в'їздах до н. п. облаштовані нові блокпости, на яких чергують бійці бандформування «окремий полк спеціального призначення «Бастіон» «МВС ДНР» (частина цього підрозділу з початку 2017 знаходиться на південному напрямку з завданнями здійснення фільтраційних заходів в середовищі місцевого населення до н. п. Безіменне, Новоазовськ, Сєдово, Обрив, Холодне, Самсоново, Маркіно). В'їзд до населеного пункту здійснюється за спецперепустками (з цивільних осіб пропускають тільки тих, хто має прописку в н. п. Сєдове).