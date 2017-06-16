СБУ перекрила канал виробництва і збуту неякісного алкоголю по всій території України

Співробітники СБУ затримали 20 членів організованого угруповання, яке налагодило виробництво і збут неякісного алкоголю по всій території України. Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисників було затримано під час одночасної операції у Київській, Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Луганській, Херсонській, Чернівецький та Чернігівській областях.

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Співробітники СБУ встановили, що контрафактна продукція транспортувалася ділками через легальну логістичну компанію та реалізовувалась з підробленим акцизними марками або без них оптовим та роздрібним торгівцям. За інформацією спецслужби, у регіонах підпільний бізнес «кришували» окремі представники місцевої влади та правоохоронних органів.

У Херсоні правоохоронці виявили склади з фальсифікованою продукцією та обладнання для розливу та фасування контрафакту. Під час обшуків оперативники СБУ виявили продукцію на понад 5 млн грн. За висновками експертів, вилучена алкогольна продукція виготовлена із недоброякісної сировини, становить загрозу для життя та здоров’я громадян.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу ("незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів"). Тривають слідчо-оперативні дії.