Отруйний алкоголь з Харківщини виявився лише частиною "алкоциду", що забирає життя українців (відео)

Жертв ховають на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Миколаївщині та Житомирщині. У гонитві за дешевим алкоголем люди ладні купувати буквально високотоксичний сурогат. Подробиці з’ясовували журналісти ТСН.

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Правоохоронці встановили канал надходження на Харківщину метанолу для виготовлення сурогатного алкоголю, внаслідок вживання якого померли 38 осіб.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. За даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, смертельні від отруєння сурогатним алкоголем були зафіксовані також у Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.

Станом на 30 вересня зареєстровано 77 випадків отруєнь, померло 38 осіб. Правоохоронці спочатку затримали трьох власників магазинів у трьох районах Харківської області, де продавався неякісний алкоголь. Їх звинуватили за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки). 29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.