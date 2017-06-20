В Одесі намагалися незаконно вивезти з України медичне обладнання на мільйон євро - ДФС

В Одесі митники вилучили медичне обладнання на 1 млн євро, яке незаконно намагалися вивезти з України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, обладнання вилучено наприкінці минулого тижня.

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«Ендоскопічну систему об'ємної візуалізації 3D HD вартістю 1 млн євро ввезло в Україну одне з вітчизняних підприємств і розмістило під митним контролем на склад ще 3 роки тому. Тепер директор підприємства повідомив митниці: з огляду на те, що немає можливості оформити обладнання через митницю і реалізувати його, він має намір відправити його на адресу продавця - компанії у Великій Британії», - повідомили у прес-службі.

Як підставу до митниці було надано додаткову угоду до контракту і лист компанії-продавця про готовність прийняти товар.

Проте, як відзначили у прес-службі, під час перевірки законності вивезення ендоскопічної системи з'ясувалося, що підпис на додатковій угоді підроблено.

Більш того, згідно з даними відкритих інформаційних джерел (сайт реєстру компаній Великої Британії «Companies House») компанія-продавець ліквідована ще у вересні 2014 року.

За фактом надання неправдивих даних і підробки документів складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Ендоскопічну систему, вартість якої відповідно до митної декларації становить майже 29,5 млн грн (1 млн євро), вилучили. Проводяться відповідні перевірки.