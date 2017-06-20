"Прощай, немытая Россия": половині російської молоді близькі рядки Лермонтова

Серед молодих респондентів у віці 18-24 кожен другий росіянин думав про переїзд за кордон. При цьому в цілому серед жителів країни слабко виражені еміграційні настрої.

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Такі результати опитування російського «Левада – Центр».

У березні 1993 року на питання про від'їзд за кордон ствердно відповідали 15 відсотків опитаних, тоді ж не готові були покинути країну 72 відсотки росіян. У 2017 році співвідношення 3 відсотки до 56.

Опитування проведено 19 – 22 травня 2017 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня президент Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди введення безвізового режиму для України з боку ЄС заявив, що безвізовий режим з Європейським Союзом знаменує остаточний розрив України з авторитарним «російським світом» і процитував фрагмент вірша Михайла Лермонтова.