Стрілець терористів з позивним "Старий" отримав 8,5 років ув'язнення

До восьми з половиною років ув’язнення Слов’янський міськрайонний суд Донецької області засудив стрільця терористів з позивним «Старий».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, 47-річного мешканця Горлівки визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3 і ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу ("участь в діяльності терористичної організації та України"; "придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу").

Читайте такожЗатриманий учасник захоплення будівлі міліції Краматорська назвав поліції імена спільниківДоведено, що він у травні 2015 року, підтримуючи ідею «руського міра», вступив до лав збройного формування терористичної організації «ДНР». Чоловіка зарахували до першої роти першого взводу третьої Горлівської бригади «Беркут» на посаду стрільця.

«Його забезпечили військовою формою, вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї. В подальшому він служив на продовольчих та речових складах «ДНР». Зокрема, отримував на складах, розташованих в районі стадіону «Донбас Арена» Донецька, артилерійські снаряди та доставляв їх в район с.Зайцеве, таким чином забезпечуючи ведення обстрілів бойовиками позицій сил АТО на території Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Бойовика співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями ВСУ затримали 16 листопада 2015 року поблизу Горлівки.