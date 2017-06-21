Майже половина українців не збираються оформлювати біометричні паспорти - опитування

Майже половина громадян України взагалі не збираються оформлювати закордонні біометричні паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, які були представлені під час круглого столу на тему: "Безвіз Yes: що далі?".

Зокрема, соціологи запитали у респондентів, чи збираються вони оформляти цього року закордонні біометричні паспорти, якщо не мають їх.

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Так, 45,4% опитаних відповіли, що взагалі не збираються оформлювати закордонні біометричні паспорти. В той же час 27,9% відповіли, що мають наміри зробити такі документи, але пізніше. Також 7,4% респондентів повідомили, що збираються виготовити такі паспорти саме цього року. Лише 6,9% опитаних вказали, що вже мають біометричні паспорти, а 12,6% не змогли відповісти на питання.

Окрім того, 66% опитаних українців сказали, що не мають жодного закордонного паспорту, а 19,6% повідомили, що мають старий закордонний паспорт, але без чинних шенгенських віз. При цьому 8,5% мають старий закордонний паспорт із шенгенськими візами.

Загальнонаціональне опитування проводилось з 9 по 13 червня 2017 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму та територій у Луганській і Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.