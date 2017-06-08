Майже 90% опитаних українців не схвалюють діяльність ВР, майже 80% – Кабміну

Майже 90% опитаних українців не схвалюють діяльність Верховної Ради, а Кабінету міністрів під керівництвом прем’єр-міністра Володимира Гройсмана – майже 80%.

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Про це свідчать результати дослідження, яке провела соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Діяльність ВР зовсім не схвалює 60% респондентів, а 28% відповіли, що скоріше не схвалюють. Водночас 7% відповіли, що скоріше схвалюють діяльність ВР, а 4% було важко відповісти на це питання.

Щодо діяльності Кабінету міністрів під керівництвом Гройсмана, результати опитування виглядають так: 49% респондентів зовсім не схвалюють діяльність урядовців, 30% – скоріше не схвалюють, 14% – скоріше схвалюють, 6% сказали, що їм важко відповісти на це питання і лише 1% – повністю схвалює.

Довідка.Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 21 квітня по 5 травня 2017 р. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і величиною населеного пункту. Додатково було опитано 1378 респондентів у Донецькій та Луганській областях. Допустима похибка не перевищує 2%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 64,2%. Дослідження фінансувалося урядом Канади.