Вдова екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова: слідство перебуває на вірному шляху

Вдова екс-депутата Держдуми РФ Вадима Вороненкова, убитого в Києві в березні, впевнена, що слідство в Україні у справі її чоловіка перебуває на вірному шляху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-депутат Держдуми РФ, оперна співачка Марія Максакова заявила сьогодні під час прес-конференції.

«Я визнана потерпілою стороною. Тому, безумовно, я перебуваю у взаємодії зі слідством. Я з самого початку сказала, що впевнена в тому, що цю справу буде проведено, і що вони дійсно його розкриють ... Це, дійсно, професіонали, які вдень і вночі займаються цією справою. Ви, напевно, знаєте, що почалися затримання, але щоб дотримуватися таємниці слідства, я думаю, що в цьому питанні нам потрібно набратися терпіння. Я не хочу говорити щось зайве, щоб не заважати їхній роботі ... Слідство перебуває на вірному шляху», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство. 15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вороненков є важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Януковича.

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Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілець - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. За даними Геращенка, Паршов народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами.

Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи був Паршов агентом ФСБ РФ.