МВС: Особу вбивці Вороненкова встановлено, це громадянин України

Народний депутат України Антон Геращенко заявляє, що особа кілера, який сьогодні у центрі Києва вбив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, встановлена. Про це Геращенко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Особа кілера встановлена - того, котрий був поранений на місці злочину, і це значною мірою просуне факт розслідування справи", - сказав Геращенко.

На уточнююче запитання, чи є він громадянином України, Геращенко сказав: "Так, кілер громадянин України".

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Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий сьогодні, 23 березня, в центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця і нападника, який пізніше помер від наскрізного поранення в голову.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань. "Явний почерк російських спецслужб, який раніше не раз проявлявся в різних європейських столицях", - сказав президент.

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Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича щодо введення в Україну російських військ.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кілера, який застрелив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, було при собі службове посвідчення, правоохоронці перевіряли його справжність.