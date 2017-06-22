Війна, рівень життя та безпека: соціологи дізнались, що найбільше турбує українців

Більшість українців турбує війна на Донбасі, падіння рівня життя, економічна ситуація в країні та безпека держави. Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Читайте такожКорупція є для українців такою ж загрозою, як і війна на Донбасі - дослідженняЯк свідчать дані дослідження, абсолютна більшість опитаних (72%) занепокоєна війною на сході України. Також серед проблем, які найбільше хвилюють українців, – рівень життя (60%), економічна ситуація (47%) та безпека України (21%).

З усіх проблем, зазначених у питанні, найменше українців турбує статус російської мови в Україні (1%) та відносини між громадянами України різних національностей (2%).

"Порівняно з 2016 роком, рівень занепокоєності громадян суспільними проблемами мало змінився, але українців дещо менше стали турбувати відносини з Росією та злочинність", - зазначається у прес-релізі.

Опитування проводилося з 20 по 29 травня 2017 року. Методом особистого інтерв'ю опитали 2040 респондентів віком від 18 років, які проживають у 108 населених пунктах усіх областей України (крім АР Крим). У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються українською владою. Статистична похибка вибірки в середньому не перевищує 2,5%.