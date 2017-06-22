Дружина Тігіпка назвала російську агресію в Україні "громадянською війною", а тепер виправдовується (відео)

Президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко на прес-конференції 21 червня двічі заявила, що в Україні "йде громадянська війна", пояснивши цим відмову багатьох зірок їхати до країни. Відеозапис її виступу з'явився на YouTube.

Читайте також"Прощай, немытая Россия": половині російської молоді близькі рядки Лермонтова"У нас війна, і для них все це дуже страшно. Агенти... ніхто досі нікого не хочуть везти, бо розмова адже не з зірками. Ми знаємо про українські ознаки у дуже багатьох зірок. Але, на жаль, ми не з ними безпосередньо спілкуємося", - сказала Тігіпко.

"Це люди, навколо яких - величезний бар'єр агентів, і для них - проста річ: тобто у нас країна, в якій там є всередині громадянська війна, у нас невирішений конфлікт. Тому, на жаль, вони після цього навіть не розмовляють. Тому потрібно просто набратися терпіння. І розуміти, що, привозити 300 іноземців у країну, де йде громадянська війна, це дуже серйозна перемога всієї команди кінофестивалю", - підсумувала президент ОМКФ.

Після того, як ця заява викликала хвилю обурення в соцмережах, а, як пише "Думська", одеські радикали навіть пообіцяли фестивалю "неприємності", у своєму "Фейсбуці" Тігіпко спробувала виправдатися, заявивши, що транслює фрази, почуті від іноземних агентів.

"Хочу роз'яснити непорозуміння, яке виникло в ході сьогоднішньої прес-конференції. Розповідаючи про труднощі запрошення іноземних зірок і кінопрофесіоналів, я зазначила, що основна перешкода полягає в тому, що вони і їхні агенти сумніваються у своїй безпеці. Однак, мої слова були витлумачені поза контекстом", - написала Тігіпко.

"Я особливо наголошую на своїй позиції: Україна зазнала агресії з боку Росії, через що на Сході України вже більше трьох років триває відкритий збройний конфлікт. Але ми повинні розуміти, що західні гості отримують інформацію про ситуацію з різних джерел - з медіа, з соцмереж, спілкуючись зі знайомими або рідше -представниками посольств. Іноді ця інформація дуже суперечлива. Зарубіжні колеги в спілкуванні з нами транслюють безліч понять: війна, збройний конфлікт, цивільні зіткнення, антитерористична операція. По суті, я процитувала те, що ми чуємо від них всі ці роки", - стверджує глава ОМКФ.

Як відомо, її чоловік Сергій Тігіпко був головою Нацбанку в 2002 – 2004 роках. Потім у 2004 році він очолював передвиборний штаб Віктора Януковича на виборах президента. Нещодавно ЗМІ повідомили, що він може очолити НБУ замість Гонтарєвої.