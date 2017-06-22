Дружина Тігіпка назвала російську агресію в Україні "громадянською війною", а тепер виправдовується (відео)

12:04, 22 червня 2017
Суспільство
1258 0

Пізніше в соцмережі вона заявила, що "транслює" висловлювання деяких іноземних гостей.

Сергій і Вікторія Тігіпко / фото facebook.com/viktoriya.tigipko

Президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко на прес-конференції 21 червня двічі заявила, що в Україні "йде громадянська війна", пояснивши цим відмову багатьох зірок їхати до країни. Відеозапис її виступу з'явився на YouTube.

Читайте також"Прощай, немытая Россия": половині російської молоді близькі рядки Лермонтова"У нас війна, і для них все це дуже страшно. Агенти... ніхто досі нікого не хочуть везти, бо розмова адже не з зірками. Ми знаємо про українські ознаки у дуже багатьох зірок. Але, на жаль, ми не з ними безпосередньо спілкуємося", - сказала Тігіпко.

"Це люди, навколо яких - величезний бар'єр агентів, і для них - проста річ: тобто у нас країна, в якій там є всередині громадянська війна, у нас невирішений конфлікт. Тому, на жаль, вони після цього навіть не розмовляють. Тому потрібно просто набратися терпіння. І розуміти, що, привозити 300 іноземців у країну, де йде громадянська війна, це дуже серйозна перемога всієї команди кінофестивалю", - підсумувала президент ОМКФ.

Після того, як ця заява викликала хвилю обурення в соцмережах, а, як пише "Думська", одеські радикали навіть пообіцяли фестивалю "неприємності", у своєму "Фейсбуці" Тігіпко спробувала виправдатися, заявивши, що транслює фрази, почуті від іноземних агентів.

"Хочу роз'яснити непорозуміння, яке виникло в ході сьогоднішньої прес-конференції. Розповідаючи про труднощі запрошення іноземних зірок і кінопрофесіоналів, я зазначила, що основна перешкода полягає в тому, що вони і їхні агенти сумніваються у своїй безпеці. Однак, мої слова були витлумачені поза контекстом", - написала Тігіпко.

"Я особливо наголошую на своїй позиції: Україна зазнала агресії з боку Росії, через що на Сході України вже більше трьох років триває відкритий збройний конфлікт. Але ми повинні розуміти, що західні гості отримують інформацію про ситуацію з різних джерел - з медіа, з соцмереж, спілкуючись зі знайомими або рідше -представниками посольств. Іноді ця інформація дуже суперечлива. Зарубіжні колеги в спілкуванні з нами транслюють безліч понять: війна, збройний конфлікт, цивільні зіткнення, антитерористична операція. По суті, я процитувала те, що ми чуємо від них всі ці роки", - стверджує глава ОМКФ.

Як відомо, її чоловік Сергій Тігіпко був головою Нацбанку в 2002 – 2004 роках. Потім у 2004 році він очолював передвиборний штаб Віктора Януковича на виборах президента. Нещодавно ЗМІ повідомили, що він може очолити НБУ замість Гонтарєвої.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #війна на Донбасі#дружина Тігіпка