Перший штраф за георгіївську стрічку: у Дніпрі на жінку склали адмінпротокол

У четвер, 22 червня, під час масового заходу, присвяченого Дню скорботи і пам'яті жертв війни, у Дніпрі у жінки вилучили георгіївську стрічку. Про це повідомляється на сторінці Facebook поліції області.

"На місці події поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки)", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди «георгіївської» (гвардійської) стрічки». Кодекс доповнено новою статтею 173, що передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією «георгіївської» (гвардійської) стрічки або предметів, що містять зображення, за публічне використання, демонстрацію чи носіння стрічки, або її зображення.

За такі ж повторні дії передбачено накладення штрафу в розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

Закон набув чинності 15 червня.