Менше 8% українців хочуть "союзу" з Росією, більшість - за вступ до ЄС

Вступити в Євразійський економічний союз, куди входять Росія, Білорусь і Казахстан, хочуть 7,8% українців. Про це свідчать дані опитування, яке проводив фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва і Центр Разумкова.

Згідно з даними опитування, підтримка Євразійського союзу (як і інших варіантів союзу з Росією) різко впала після 2013 року - з 30% до 8%.

У той же час, підтримка вступу в ЄС зросла з 42% до 57%. Однак при цьому зріс і відсоток тих, хто вважає, що Україні не слід приєднуватися до союзу ні з Європою, ні з Росією, - з 13% до 25%.

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Підтримка приєднання до Європейського Союзу найвища в західному регіоні - 79%, і центральному - 62%. Значно менше - у південному - 32% і східному 41%, де значна частина жителів воліє не приєднуватися до жодного з союзів - 43% на півдні і 32% на сході.

Що стосується вікових відмінностей, більше за інших підтримує інтеграцію з ЄС є молодь у віці до 30 років (69%) і вікова група від 30 до 39 років (64%), найменше - люди старші 60 років (41%), серед яких значну підтримку має неприєднання до жодного з двох союзів (35%).

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням, більшість українців турбує війна на Донбасі, падіння рівня життя, економічна ситуація в країні та безпека держави.